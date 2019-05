Halve flåten til Havila Shipping kan ryke

Nyhende

Herøy-selskapet gjennomførte frå 28. august til 28. februar ein innteningstest for samtlege 23 skip. No skriv nett.no at tolv av skipa feila i testen. Etter avtalen om restrukturering kan långjevarane dermed overta skipa. Eitt alternativ er at skipa vert selde, der långjevarane får aksjar for manglande dekking av gjelda, eller at det vert reforhandla andre løysingar.