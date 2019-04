Her er Sparebanken Møre sin nye logo

Nyhende

Visuelt er den «nye drakta» ei modernisering av den førre logoen. Blåfargen er framleis til stades som primærfarge, men logoen har færre element.

– Symbolet representerer djupe fjordar og spisse fjell, som er ein viktig del av identiteten til oss som bur her. I tillegg illustrerer den «M» for Møre. Dei fire «byggjeklossane» som utgjer logosymbolet spelar videre skaparånda vi er så kjent for her på Nordvestlandet. Tidlegare var sparebank-eika ein sentral del av logoen vår. I den nye logoen er denne erstatta med eit moglegheitsrom som symboliserar det vi kan skape samen, seier Trond Lars Nydal, adm. direktør i Sparebanken Møre, i ei pressemelding.

Den nye profilen er utvikla i samarbeid med designbyrået Scandinavian Design Group.

Gradvis utrulling

Halvparten av Sparebanken Møre sitt overskot går som kjent tilbake til gode formål i lokalsamfunnet- Bankens sponsorverksemd og samfunnsengasjement gjer at det er mange flater som no skal oppdaterast. «Effektivitet og berekraft har lagt klare føringar for implementerings arbeidet, skriv banken.

– Prosjektet og prosessen er nøye planlagt, og vi har lagt ein detaljert plan for gradvis utrulling. Nettbank, mobilbank og nettsider vil få ny profil i juni. Når det gjelder drakter, stadionreklame og bankkort som uansett blir skifta ut med jamne mellomrom, vil profilen implementerast ved naturlig utskifting, seier Nydal.