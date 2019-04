Opnar tyrkisk spisestad

Det viktigaste for oss er tyrkisk mat

Nyhende

Det var med tungt hjarte at Marcelina Mrozowicz såg seg nøydd til å gi opp drifta av restauranten «My Marcelin Best Chicken» i Fosnavåg. Heilt mørkt er det likevel ikkje. Kadir Dikbas tek over plassen og utvidar samtidig drifta av sitt selskap, Sofram Takeaway & Catering.