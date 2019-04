Vindbløffen

Nyhende

Området NVE peikar på i vårt distrikt, dekkjer Hareidlandet, Gurskøy, heile Vanylven, sørvestover til Måløy austover til Nordfjordeid, og nordover igjen. Det er sjølvsagt ikkje slik at det kjem vindmøller over alt i dette området. Dette er eit framlegg frå NVE om områder som er best eigna for vindkraft.