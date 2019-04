Nyhende

Bjarte er 46 år gamal, er utdanna siviløkonom og kjem frå ei stilling i Aon Norway AS i Ålesund. Han har tidligare jobba i Uksnøy & Co., Medi 3 og Nils Sperre AS, skriv Møretrygd i ei pressemelding.

Adm. direktør gjennom 30 år, Bjørn Harald Bakke går samtidig over i ein rådgjevande rolle.

Møretrygd har hovudkontor i Ålesund, og avdelingskontor i Fosnavåg og Volda.