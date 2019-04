Brannfare og bålbrenning

Nyhende

Det har vore rekordlite nedbør i april månad. Det har resultert i at det er knuskande tørt i terrenget. Sjølv om vi fekk regn sist søndag, var det nesten like tørt dagen derpå.

Bålforbodet gjeld frå 15. april til 15. september, altså i sommarhalvåret. Mange kommunar har i tillegg innført totalforbod mot å gjere opp eld utandørs. Det forbodet bør respekterast.

I fjor vår oppstod det ei rekkje terrengbrannar, av til dels dramatisk omfang og resultat, også i våre bygder. I dei fleste tilfella var bråtebrenning som kom ut av kontroll, årsaka.

Akkurat no er det så tørt at sjølv ein gnist som fyk av garde frå eit tilsynelatande «trygt» bål, kan ende opp med ein storbrann. Mange er kanskje ikkje klar over at ein terrengbrann i seg sjølv skaper rørsle (vind) i lufta, og på kort tid har brannen kome heilt ut av kontroll.

Det har vore reinaste sommarvêret siste tida, og mange har difor kosa seg ute, enkelte også med eingongsgrill. Det burde ikkje vere nødvendig, men likevel må det strekast under at bruk av eingongsgrill utgjer eit skikkeleg faremoment, i alle fall når ein gjer som enkelte; set frå seg ein glovarm eingongsgrill når «festen» er over.

Siste dagane har vi sett større terrengbrannar fleire stadar i landet. Akkurat no er det svært stor brannfare over stort sett heile det snøfrie Sør-Norge.

Dei som medverka til brannane i fjor kan skrive under på kor lite kjekt det er å vere opphavsfolk til ein brann der store verdiar står på spel. Ein kan også bli halden strafferettsleg ansvarleg for kostnadene.