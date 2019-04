Leinøy: Høgt konfliktnivå mellom mann og dame, borna til stades

Politiet måtte klokka 12:02 rykke ut til ei adresse på Leinøy, etter meldingar om høgt konfliktnivå mellom ein mann og ei dame, der borna også var tilstades. Politipatruljen har gitt veiledning om mogleg løysing gjennom at partane sjølv finn ei løysing, eller at dei får hjelp av familevernkontoret, barnevernet eller NAV. Dette skriv Politiet på Twitter no klokka 15.