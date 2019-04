Fekk deksel frå «Svinøy» i trålen 26 år etter at reketrålaren forliste

Nyhende

– Eg fekk ei melding på morgonen i dag, frå ein Suni West om bord i reketrålaren «Ocean Tiger». Han sende bilete av eit deksel som dei hadde fått i trålen under fiske på Dornbanken i Øst-Grønland laurdag kveld. På dekselet kan ein tydeleg sjå at det høyrer til båten «Svinøy». Biletet trefte meg med ein gong, for eg var med då båten forliste i 1993.