Slik er oppskrifta frå SSR

Nyhende

Det opplyser Andrea Øien Sæverud, kommunikasjonsansvarleg i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR).

– Marin forsøpling er ei stor utfordring. Vi som lever her ute på øyane, ved og av havet, ser utfordringa med eigne auge kvar dag.

– Alle kan gjere litt

Du kan når som helst ta i eit tak for miljøet.

– Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere litt. Til saman blir det ein heil del, seier Sæverud

Slik går du fram for å rydde:

– Hent strandryddesekkar og registreringsskjema frå Hold Norge Rent på din nærmaste miljøstasjon eller servicetorget på rådhuset. Vi har også ein del hanskar til utdeling. Desse kan brukast fleire gonger og vaskast i vaskemaskin.

– Plukk! Del dykk opp i mindre grupper dersom de er ein stor gjeng, slik at de ikkje skremmer fuglar og dyr. Hald god avstand til hekkande fuglar og reir. Her kan du lese råda frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal for korleis ta vare på fuglelivet under strandrydding.

– Lever strandryddesekkane gratis på nærmaste miljøstasjon. Samtidig leverer du skjemaet frå Hold Norge Rent. På den måten får vi inn viktig statistikk og dokumentasjon. Er det snakk om ein større aksjon, er det supert om du registrerer den i ryddeportalen til Hold Norge Rent i forkant.

Strandryddedagen

4. mai går den nasjonale Strandryddedagen av stabelen. I skrivande stund har fyljande ryddeaksjonar blitt meldt inn i Herøy og Sande:

• Tjørvåg: laurdag 27. april (17. mai-komiteen)

• Bø og Sande: søndag 28. april (Bø og Sande Grendalag)

• Kvamsøya: 1. mai (Kvamsøy Bygde og Næringslag og Kvamsøy Helselag)

• Moltustranda: laurdag 4. mai (Moltustrandingen)

Tysdag 7. mai vil SSR køyre rundt i Herøy og Sande for å hente inn søppelsekkane.

– Siste frist for å melde inn henting av strandryddesekkar frå avtalt plass er fredag 3. mai, opplyser SSR.

Tinging av container

Til store ryddeaksjonar kan SSR levere ut container til oppsamling av strandryddesekkar og marint avfall.

- Dette må avtalast med oss i god tid før aksjonen. Vi ber om at containerar berre blir brukte til opprydding av det som ligg i grøftene og strandkanten. Har du behov for å rydde i garasjen, leverer du direkte til miljøstasjonen. SSR ønskjer å halde fram med å tilby container til strandrydding. GJer derfor vel og ikkje misbruk ordninga, skriv SSR.

Rydding med båt

Har du planar om å rydde ein plass der du treng båt for å få frakta avfallet til miljøstasjonen?

– Då kan vi setje deg i kontakt med den frivillige organisasjonen Fallgard i Herøy, som kan hjelpe til med båt.