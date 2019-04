Meir cruiseskip-arbeid for ABB

Nyhende

Det isgåande skipet vert bygd for Lindblad Expeditions av Ulstein verft. ABB står for levering av kraftsystem, automatisering, framdrift og digitale løysingar, skriv selskapet i ei pressemelding.

Søsterskipet Lindblad Expeditions National Geographic Endurance, er allereie under bygging ved Ulstein verft. Det vert utrusta med tilsvarande ABB-løysingar. Det nye skipet vil romme 126 passasjerar i 69 luksuslugarar, og blir ein del av Lindblad-flåten hausten 2021.

Skipa har den høgaste is-klassifiseringa som vert nytta for spesialbygde passasjerfartøy. Det er designa for å tilfredsstille alle behov i arktiske strøk.

– Vi er glade for å fortsette arbeidet med ABB på dette andre svært innovative, arktiske skipet, seier Nikolaos G Doulis, senior vice president, for nybygg i Lindblad Expeditions.

– Passasjersikkerheit og komfort er det aller viktigaste for ein kvar cruiseoperatør. Det er derfor kritisk at våre leverandørar kan vise til reell driftspålitelegheit og tilby kontinuerleg støtte via kopling til land, spesielt sidan skipa seglar til fjerntliggande strøk og islagde hav, seier han i pressemeldinga.