Skuleforskrift-saka skapte debatt i Sande kommunestyre: – Ingen skule utan ein rektor

Nyhende

I forkant av kommunestyremøtet hadde formannskapet gått samrøystes inn for innføring av ei skuleforskrift, som seier at skulane på Sandsøya og Kvamsøya skal ha felles leiing, og at skulane i Gursken og Gjerdsvika skal ha det same. I forskrifta heiter det og at 5. klasse ved Gjerdsvika skule skal flyttast til Gursken.