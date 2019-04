Nyhende

Sande kommune varslar at det generelle forbodet mot bål trer i kraft 15. april, og varer til 15. september. I denne perioden er det generelt forbod mo bålbrenning i skog og mark. All bråtebrenning skal alltid meldast til teknisk vakt.

Det tørre vêret for tida har elles ført til at Meteorologisk institutt åtvarar spesielt mot faren for gras/skogbrann.