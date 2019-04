På speidarleir i Sævikane

Nyhende

I 1951 vart det starta ei speidargruppe for jenter på Remøya, og ti år seinare var det gutane sin tur. Dei fyrste åra var speidarrørsla på Remøya knytt til KFUM og KFUK. Seinare vart det overgang til frikyrkja. Mange på Remøya stod som medlemer i Herøy frikyrkje, og då meinte ein at det var naturleg at også speidargruppa på Remøya kom inn her. Framgjennom åra gjekk talet på speidarar opp og ned. Ei stund var det berre fire igjen i speidargruppa, men ein kom seg opp av bølgjedalen, fyrst og fremst takka vere innsatsen til speidarleiaren Liv Palmstrøm Remøy. Då leiren i Sævikane vart halden, var så å seie alle elevane frå fyrste til femte klasse ved Remøy skule aktive speidarar.