Arctic Swan på veg heim – gløymde å rapportere inn privat fangst

Nyhende

Kvitfisken var fiska i norsk farvatn under ein tidlegare fangstur, og tilhøyrde mannskapet. Kvitfisken var derimot ikkje innrapportert då Arctic Swan tok seg inn i russisk sone, og det er desse forholda kapteinen og reiarlaget no risikerer bøter for, heiter det i ei pressemelding frå Fiskebåt laurdag.

Dei melder også at kontrollen har teke svært lang tid, men at det har vore ei god atmosfære under kontrollen.

Har fått god hjelp

Dagleg leiar i Arctic Swan AS, Einar Jan Remøy, skryt av det norske konsulatet i Murmansk som har vore til stor hjelp. Han vil på vegne av reiarlaget og mannskap takke for støtta dei har fått.

– Takk også til eit tålmodig og dyktig mannskap og skipper. Dei har også takla denne situasjonen svært godt. Målet no er nødvendig vedlikehald av hovudmotor, og å kome raskast mogleg i fiske igjen, seier Remøy til Fiskebåt.

Skipper Gert Sandvik ombord i Arctic Swan, seier at han gjerne skulle vore forutan denne erfaringa, men takker for all hjelp dei har fått.

– Eg vil rette ein stor takk til Norges generalkonsulat i Murmansk, og spesielt konsul Astrid Nærum, for uvurderleg assistanse under opphaldet i Murmansk, seier Sandvik i pressemeldinga.

Arctic Swan har eit mannskap på 17 personar.

Nødvendig med meir dialog mellom Norge og Russland

Administrerande direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, er letta over at fartøyet no har fått segle frå Murmansk, men meiner samtidig at saken illustrerer at det er eit behov for ytterlegare dialog mellom norske og russiske myndigheiter.

– Under kontrollen blei skipper stilt spørsmål og presentert for eit regelverk som viser at det er behov for langt betre informasjonsutveksling. Norske og russiske myndigheiter må skape gjensidig klarheit i regelverket av omsyn til fiskarane i Barentshavet. I dag er det russisk rulett for norske fiskarar å fiske norske kvoter i russisk farvatn. Slik kan vi ikkje ha det, seier Maråk.

Fiskebåt har elles assistert reiarlaget undervegs i prossessen.