I kjølvatnet av aksjonane har vi sett ei rekkje døme på at godt vaksne folk har gått ut mot ungdomane og aksjonane. Det er gjort ei rekkje forsøk på å latterleggjere dei unge og kampen for miljøet.

Unge sitt forbruk og vanar, til dømes mobil- og straumbruk, vert trekte fram som faktorar som i fylgje enkelte skal synleggjere kor dobbeltmoraliserande og dumme ungdomane er. «Kven skal køyre dokke til trening no? (smilefjes, lik og del!)» er eitt av fleire vaksenutspel.

Det er lett å gløyme at det er generasjonane før dagens ungdom som har skapt dagens forbruksbaserte samfunn. At ungdomen i dag skal bli møtt med sjikane fordi dei bryr seg om miljøet, er faktisk heilt horribelt.

FN slår fast at klimaet er i endring, ikkje berre av naturlege årsaker, men fordi vi menneska i fleire tiår har sleppt ut fleire drivhusgassar i atmosfæren enn det som er naturleg. Det gir klimaendringar, mellom anna meir ekstremvêr og raskare issmelting.

Så veit vi at det finst enkelte som ikkje trur på menneskeskapte klimaendringar. Dei stør seg til alternative kjelder. Også det synet skal vi respektere.

Men at representantar for oss vaksne ikkje respekterer at ungdomen engasjerer seg i saka, og i staden går til verbalt angrep på engasjementet, – det er ikkje noko mindre enn skammeleg.