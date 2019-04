Nyhende

Eigarane av ei vekkregulert sjøbod på indre hamn i Fosnavåg ønskjer no at kommunen kjøper eigedomen. I det høvet går dei vekk frå kravet om ei erstatningstomt på indre hamn, men ber kommunen ta over eigedomen så snart det let seg gjere. Dei ønskjer likevel å ha bruksrett fram til kommunen bestemmer seg for kva som skal skje med sjøbada.