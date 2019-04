Skuldar nabokommunar for kupping - Herøy slår tilbake

Nyhende

Kommentaren frå Liv Sæther Myskja (Sande Vest) fall på slutten av ei drøftingssak i formannskapet tysdag.

Bakgrunnen er notatet frå Herøy kommune som nyleg vart sendt til nabokommunane, med ei orientering om at ein hadde landa på at den administrative basen for eit interkommunalt brannvernsamarbeid skal kome i eit nybygg på Eggesbønes.

Ingen i Sande visste

Nyheita om den administrative basen i Herøy kom heilt overraskande på sandssokningane. Verken administrasjon eller politikarar visste om dette før dei ferdigspikra planane kom på bordet.

– Det er litt spesielt at to kommunar (Herøy og Ulstein, red. mrk.) fordeler dette seg imellom, uavhengig av dei andre, sa Jon Garen (Ap) innleiingsvis.

– Dette står fram som litt spesielt, tilføya ordførar Dag Vaagen (H).

Også rådmann Trond Arne Aglen sa seg overraska over at denne nær sagt ferdigforhandla saka skulle bli kjent som eit notat som vart sendt til dei andre kommunane.

Vikene: Svært uheldig

Brannsjef Kjell Martin Vikene orienterte om saka. Han fortalde om utgreiingar som har gått føre seg nokre månader, med ulike tilnærmingar frå dei sju kommunane på Søre.

– I januar vart det sett ned prosjektgrupper om vegen vidare, der vi har vore med. Det har vore brei involvering med tillitsvalde og verneombod med fleire. Ulike modellar har vore vurderte, sa Vikene, før han la til:

– 22. mars kom dette referatet frå rådmannen i Herøy, og her kunne vi lese at det har vore fleire drøftingar mellom Herøy og Ulstein om funksjonsfordeling innan brannvern. Referatet fortel vidare at Herøy kommune sine planar vert søkt tilpassa interkommunalt samarbeid. Her skal det vere administrativ leiing, førebyggande brannvern og administrasjon for feiing, mellom anna, avgrensa til dei fem kommunane på Ytre Søre, sa Vikene.

Han la til at «det er tydeleg at her har vore ein annan prosess» i tillegg til den som involverer alle kommunane.

– Måndag var det eit møte i Ulsteinvik om saka. Eg sa dette var ein svært uheldig prosess, som kan få fylgjer for andre samarbeid. Ørsta og Vanylven hadde lik tilnærming til saka som det eg gav til kjenne, sa Vikene.

Han la til at dette ikkje gjeld sjølve brannstasjonane (med brannbilar), men altså den administrative biten, som også generere ein del stillingar.

«Forbanna»

– Dette er ikkje demokrati! sa Arnljot Muren (Ap). Han var skremd over å måtte lese i avisene om modellar som vert «avgjorde av andre».

– Vi skulle ha fått på bordet eit samfunnsrekneskap slik at vi fekk sjå kva Sande sit att med av slike samarbeid, sa Muren, og la til «ein kan bli forbanna av mindre».

– Dette er ikkje bra prosessar, skaut Arnfinn Hide (H) inn.

Rådmann Aglen siterte frå brevet frå Herøy, der det vart slått fast at referatet vere grunnlaget for politisk forankring i dei andre kommunane.

– Det verkar litt ... glissent, sa Aglen.

Det var då Liv Myskja Sæther meir enn antyda at saka om administrasjonen er forsøkt kuppa av Herøy og Ulstein, i ein parallell prosess som dei andre kommunane ikkje har teke del i.

– Korleis skal vi jobbe for å sikre oss noko av dei interkommunale funksjonane? Her ser vi at det rett og slett vert «teke ein spansk», og at vi no sit med skjegget i postkassa. Det verkar rart at dei berre kan sende ein e-post og tru at dette no er ein avtale, sa Sande Vest-representanten.

– Fortener reprimande

Jon Garen følgde opp med å slå fast at siktemålet ser ut til å vere å styrke sine posisjonar i vidare samhandling, og at det vert interessant å sjå korleis dei andre kommunane reagerer.

– Dei fortener ein reprimande, kommenterte Kari Grønnevik (Sp).

– Nei, det er ikkje enkelt å ha tillit til prosessane når slike for oss ukjende avtalar kjem fram, sa ordførar Vaagen på tampen.

Goksøyr svarar kontant

Vi tok kontakt med ordførar Arnulf Goksøyr i Herøy til denne saka. Han seier Sande kommune har si eiga vedvarande nøling i denne, og for så vidt også andre saker knytt til interkommunalt samarbeid, å takke for at det vert teke grep:

– Vi har ikkje tid til å vente på at Sande kommune skal greie ut endå ei sak, endå meir. Det har vore eit gjennomgåande trekk ved alle typar interkommunalt samarbeid. Sande vil greie ut meir, og sakene dreg ut i tid.

Goksøyr seier Sande kommune på eit tidspunkt tidlegare i prosessen også fekk ei utstrekt hand mellom anna frå Herøy til å la leiinga i saka knytt til interkommunalt brannvern.

– Sande kommune har folk med stor kapasitet innan brannvern, tilsette som kunne ha leia denne biten. Men heller ikkje her tok Sande imot ballen, seier Goksøyr.

Hans inntrykk er at Sande gjennom ulike prosessar har skugga unna det meste som vil setje planar om til handling.

– Det skjedde også når det gjeld PPT, der Sande kommune hadde moglegheita, men sausa det vekk, hevdar Goksøyr.

– Kva med Vikene sin kritikk om at de i denne saka har operert bak dei andre sin rygg?

– Eg er usikker på kva rygg vi snakkar om. Sande har nølt så lenge i denne saka at det skulle berre mangle at ikkje andre kommunar set seg ned og gjennomfører konstruktive samtalar for å rigge samarbeidet mest mogleg. Skuld ikkje på oss. Både Herøy og Ulstein syner seg som løysingsorienterte, svarar Goksøyr.

Han antydar vidare at Vikene køyrer sitt eige løp i denne saka, der kanskje ikkje politikarane veit om alt som skjer.

Bakgrunnen til brannsaka og andre samarbeid som raskt har dukka opp er i fylgje Goksøyr initiativet frå Vanylven, som gjekk ut breitt i kjølvatnet av kommunereformprosessen. I brannsaka var Sande også med, og det vart løyvd ein million kroner frå Fylkesmannen til Herøy, Sande og Vanylven.

– Så kasta Sande korta, men heldigvis fekk vi med Vanylven, beheldt millionen og fekk jobbe vidare med saka, seier Goksøyr.

– Vi er fleire som har sett at Sande tvinnar tommeltottar i saker knytt til interkommunalt samarbeid. Årsaka vil eg ikkje spekulere i, avsluttar han.