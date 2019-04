Fekk stor pengegåve: Leikeplass på Leinane til sommaren?

Nyhende

Onsdag kveld troppa banksjef i SpareBank 1 Søre Sunnmøre avd. Fosnavåg, Henning Karlsen, opp på årsmøtet til Leinebakkane Ve og Vel med ei aldri så lita overrasking, nemleg ein gåvesjekk på 50.000 kroner.

– SpareBank 1 Søre Sunnmøre skal vere ei drivkraft for å gjere det betre å bu og virke, også i Herøy. Det er difor gledeleg å få overrekke ei gåve som bidreg til at dokke får kjøpe inn leikeapparat og material til bygging av gapahuk, sa banksjefen.

– Velforeininga er svært takknemlege for det solide bidraget frå banken, og ser no fram til å kunne intensivere arbeidet med å få leikeplassen ferdig.

Det opplyser Leinebakkane Ve og Vel i ein kommentar til Vestlandsnytt. Dei har i lengre tid jobba med å få på plass ein leikeplass på Leinane.

– Eit sårt tiltrengt trivselstiltak

– Vi er ei bygd som har hatt stor tilflytting dei seinare åra, og sårt treng slike trivselstiltak.

Dei fortel at ei av tomtene ved den gamle skulen er regulert til leikeplass, men at kommunen diverre ikkje har hatt økonomi til å etablere leikeplassen. Innbyggjarane tok difor saka i eigne hender, og med god hjelp av entreprenørane Henry Berge og Nordvest Anlegg har dei opparbeida tomta.

– No byrjar arbeidet med å bygge leikeplassen, og vi håper å vere ferdig til sommaren om alt går som planlagt, fortel foreininga til Vestlandsnytt.

Prosjektet har førebels ikkje mottatt noko offentleg eller kommunal støtte, og er difor heilt avhengig av gåver frå bedrifter og privatpersonar, seier medlemane av Leinebakkane Ve og Vel.

– Vi er takknemlege for alle som har bidratt til no, og gåva frå SpareBank 1 Søre Sunnmøre er den største til no. Men ein er framleis ikkje i mål med full finansiering, og vi håper fleire vil sjå nytta i å bidra til eit slikt flott prosjekt for Leine og nærliggande område, fortel velforeininga oss.