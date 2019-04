– Eg visste meir om Mao enn om Jesus!

Nyhende

Der fortalde ho om trusreisa si frå oppvekst i eit bevisst og strengt AKP-ml-miljø til ho nyleg som godt vaksen dame vart døypt i Moss kyrkje.

Heller Mao enn Jesus

Tania Michelet er dotter til Jon Michelet og Bente von der Lippe. Dei var begge markante personar i eit miljø og i ein kultur der det å tru på Gud var uaktuelt. Ole Arild Bø, som leia samtalen, ville vite korleis det var å vekse opp som eit «AKP-ml-barn».

– Ml-arane var strenge med sine eigne born. Partilinja var klar, og vi vart sende på leirar med stramt program. Nixon var slem og Mao var snill. Jesus var ein ok rebell, men eg kjende nok Mao betre, og eg græt då Mao døydde.

Søndagsskule og bestemorsfang

Så fann Tania likevel, i all hemmelegheit, vegen til søndagsskulen på grunn av venninner i gata som fortalde om «stjernekort». Dessutan hadde ho ei stebestemor med eit godt fang.

– Bestemor var oppgitt over dei strenge foreldra mine, og ho song salmar for meg, ho las frå Bibelen til meg og ho lærte meg å be. «Vi held dett for oss sjølve» sa ho til meg med eit smil. Bestemor var nok avgjerande for vegen min til ei kristen tru.

Afrika og Blindern

Afrika har hatt ein stor plass i Tania Michelet sitt liv. Som ung vart ho teken med til Kenya av faren då mora døydde, ho har ei dotter med afrikansk far, ho har skrive ei masteroppgåve med tittelen «Sangen om Afrika» og spesielt Zambia ser ho på som sitt andre fedreland.

– Eg er fasinert av lågterskel-kristendomen eg møter i Afrika. Den «afrikanske Gud» har nok ein vesentleg del av æra for at eg i dag står her som nydøypt.

Ho sjokkerte også familien og miljøet sitt då ho tok til å studere kristendom på Blindern.

– Far spurde meg: «Skal du bli prest, Tania?» Eg kunne roe han med at eg ikkje hadde slike planar. Sidan var kristendomsstudiet mitt eit ikkje-tema i familien.

Endeleg døypt

For nokre få veker sidan vart Tania døypt i Moss kyrkje, etter eit konkret initiativ frå tidlegare Afrika-korrespondent Tomm Kristiansen. Ei venninne og ei stesøster var fadrar, og reaksjonane etterpå har vore overveldande.

– Far var sjuk i mange år, og eg ønskte å vente med denne hendinga til etter at han var død. Det eg ikkje visste då, var at han hadde fått låne nøkkel til kyrkja der han budde for å få sitje inne i Guds hus enkelte kveldar. Om far nå står og kikkar ned på meg her eg står i Herøy kyrkje og fortel om vegen min til tru på Gud, så trur eg han seier: «Dette står du for, Tania. Eg er glad i deg!»

Kveldsmessa var svært godt besøkt, Con Moto frå Ulsteinvik bidrog med nydeleg song, og etter gudstenesta fekk Tania Michelet helse på mange herøyværingar med Michelet-aner. Egil Harila fekk også medalje og ein flott rosebukett frå kveldsmessenemnda i høve 50-årsdagen sist fredag.

Tekst: Ole Arild Bø

Foto: Roar Skoglund