Kremtomt på Mjølstaneset

Nyhende

Tomta er opprinneleg to tomter, som ligg på naboområdet til Havila-huset og i fremste rekkje ved sjøen.

Reiar Rita Sævik fortel at dei treng nye kontorlokale og lagerlokale for drifta av ringsnotsnurperen Christina E.

– Vi er en liten administrasjon og ønskjer å bli ein del av et større kontorfellesskap i eit maritimt miljø. Difor satsar vi no på Mjølstaneset og på nybygg med plass til fleire aktører.

Rita Sævik fortel at dei ønskjer å vere med på å videreutvikle heimkommunen og industriområdet på Mjølstaneset.

– Vi ser at her er et godt miljø med mange ulike bedrifter og næringar. Dette vil vi vere med på å styrke med bygging av eit nytt næringsbygg med areal til både kontor, butikk og produksjon.

Kan påverke fra starten av

Sævik inviterer interessentar til å ta kontakt. Dei er i planleggingsfasen, og interessentar kan få vere med på å påverke bygging og utforming av lokala alt fra starten av.

– Vi vil bygge eit moderne bygg der vi slepp inn lys og utsikt. Samtidig skal vi lage eit praktisk bygg, som er tilrettelagt for ulike typer leietakarar, og vi ønskjer å tilby både kontorlokale, butikk- og produksjonslokale, alt etter kva slags leietakarar som vil vere med.

Skape arbeid og aktivitet

Tomtearealet blei kjøpt av Ervik Marine Services og er det siste større og samanhengande tomtearealet på det attraktive industriområdet rett ved skipsleia.

– No vil vi bruke dette arealet til å skape vidare vekst og utvikling. Vi tilbyr god plass og gode lokale i eit svært attraktivt område. Slik håper vi å vere med på å legge til rette for meir aktivitet og fleire arbeidsplassar.

Rita Sævik håper næringsbygget, som no er i den fyrste planleggingsfasen, kan stå ferdig og innflyttingsklart om to år.