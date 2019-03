Nordea i Fosnavåg:

– Flyttinga er eit bevisst val

Mange har kanskje frykta at Nordea ville forsvinne frå Fosnavåg når ein ser at dei gamle banklokala er tomme og på leigemarknaden. Men banksjefen forsikrar om at dei berre har flytta ein etasje opp, og at alt er som før, om ikkje endå betre.