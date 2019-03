Vestlandsnytt med sterk auke i andre halvår

Nyhende

Det syner tal som LLA la fram torsdag. Her kjem det fram at Vestlandsnytt sitt netto opplag auka med 246 i andre halvår 2018. Auken skriv seg frå dei mange nye digitaet abonnentane Vestlandsnytt fekk etter omlegginga i mai 2018.

Tala syner at nettoopplaget pr. 19. januar 2019 er 4.454 for Vestlandsnytt sin del. Vikebladet Vestposten (Ulstein/Hareid) har 4.117 i opplag, Møre-Nytt (Ørsta) 4.800, Møre (Volda) 3.048 og Synste Møre (Vanylven) 2.092.

Torsdag kom også tala som syner den samla opplagsutviklinga i heile 2018. Her kan Vikebladet Vestposten syne til den beste utviklinga, med ein auke på 457 abonnentar. Det tilsvarar heile 12,49 prosent.

Vestlandsnytt satsar meir digitalt: – Fleire bør bruke nettavisa Etter at Vestlandsnytt fekk eAvis og nettavis våren 2018, vel stadig fleire å nytte seg av fordelane i tilbodet. No får du endå meir ut av å registrere deg digitalt.

På grunn av at Vestlandsnytt kom seint igang med digitaliseringa i fjor, slo ikkje tala for heile 2018 så godt ut som for andre halvår. Totalt opplagstal syner her ein auke på 94, eller 2,16 prosent.

Opplagstviklinga gjennom 2018 og vidare inn i 2019 stadfestar og forsterkar Vestlandsntt sin posisjon som den nest største lokalavisa i Møre og Romsdal.