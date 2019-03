Litt Gevo- nostalgi

Nyhende

Få dagar etter at Gevo vart starta, var Geir-Finn Goksøyr og Sigmund Nymark i «audiens» hos direktør Gerhard Voldnes. Dei bad Voldnes om å få pengar til å kjøpe nødvendig utstyr til det nystarta laget. Dei forklarte at dei trong to fotballar og tolv fotballdrakter for å kome i gang. Dei hadde med seg fargelagde teikningar som viste korleis dei ville draktene skulle vere. Direktøren verka ikkje særleg interessert, for å seie det mildt. – Man må jo gjøre litt selv for sin egen idrett, sa han på sin karakteristiske måte. Og med det var møtet over. – Der gjekk alt i vasken, tenkte dei to og var nokså slukøyrde då dei forlét kontoret.