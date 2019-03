Korleis hadde vi handtert Viking Sky-scenarioet?

Nyhende

Situasjonen er ein alvorleg påminnar om kor sårbart det er når tekniske vanskar oppstår i kombinasjon med dårleg vêr. Ikkje minst når vi snakkar om passasjertransport.

Faktum er at situasjonen like gjerne kunne ha oppstått i vårt område. Stadhavet er til liks med Hustadvika mellom landets mest utfordrande havstykke,

Kva om eit cruiseskip hadde fått liknande vanskar i farvatnet utanfor Herøy og Sande? Paddemark og fallgardar er det nok av også her. Ville kombinasjonen av offentlege og private instansar ha handtert dette like bra som dei gjorde i Fræna og kringliggande kommunar?

Det er sjølvsagt umogleg å vite på førehand korleis ein hadde takla ein slik situasjon. Det var nummeret før Viking Sky gjekk på grunn i fallgardane på Hustadvika. Hadde det skjedd, ville vi ha snakka om ei ulukke av katastrofale dimensjonar.

Om ikkje anna, vil erfaringane rundt Viking Sky vere ein nyttig påminnar også for våre lokale krisehandterarar som må ta høgde for at slikt kan skje.

Har vi nok frivillige som stiller opp? Kvar skal folk takast hand om, og få sengeplass? Korleis løyser vi logistikken her ute på øyane? Og – i litt meir overordna målestokk: Har vi nok redningshelkopter, og er dei nær nok stasjonerte? Finst det slepeberedskap lokalt? Kva private krefter kan nyttast?

Situasjonen frå Hustadvika bør avgjort bli «pensum» og tema når det skal gjennomførast lokale kriseøvingar i tida som kjem.