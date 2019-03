Klede til Glede er årets vinnar av frivilligprisen i Herøy: – Det gir inspirasjon til vidare arbeid

Nyhende

Med dette som eit av fleire motto, legg damene i «Klede til Glede» ned ein enorm innsats. Ein innsats som strekkjer seg langt utover Herøy kommune sine grenser. Derfor er det slettes ikkje ufortent når damene no blir kåra til vinnarar av frivilligprisen for 2018.

For damene sjølv kom utmerkinga som ei lita overrasking. Dei forstod ikkje heilt kvifor dei var blitt bedt om å kome til kyrkja midt på dagen fredag.

– På vegner av Herøy frivilligsentral har vi kalla inn dokke i Klede til Glede fordi vi set pris på dokke, innleia Sigurd Nygard.

Han gav deretter ordet til ordførar Arnulf Goksøyr.

– Det viktigaste er engasjementet. Arbeidet man legg ned for det man vil oppnå. Klede til Glede går langt utanfor vår kommune, det er prisverdig at det stekker seg så langt. Dokke tek vare på så mange. Det er mange som er veldig stolte av å nominere dokke, nokre har også gjort det fleire gongar. Eg er glad for at vi har funne ein god plass å organisere dette viktige arbeidet. Folk kjem langt for å nytte seg av tilbodet. Det er fantastisk, sa Goksøyr før han overrekte prisen.

Også Fred Hansen frå Møretrygd ville gjere stas på Klede til Glede og delte ut ein sjekk på 5000 kroner.

Mange viktige støttespelarar

– Vi set stor pris på dette. Det gir inspirasjon til vidare arbeid, sa Anita Reite Onen då ho tok imot prisen.

Anita driv den frivillige velgjerdsorganisasjonen saman med Malene Wolden og Lisa Leinebø Pinheiro. Og sjølv om arbeidet til tider tek mykje tid, er ikkje damene i tvil om at det er verdt det.

– Vi må jobbe med dette heile tida. Det er mykje som skal organiserast, og det er mykje arbeid på kveldstid. Men vi gjer dette for å glede andre. Og når vi møter den enkeltpersonen det betyr alt for, då er det verdt det, seier Reite Onen og Leinebø Pinheiro.

– Og det hadde ikkje gått utan alle dei som alltid stiller opp, uansett kva dei har å stri med. Vi må få rose alle som støttar oss, er flinke til å levere inn og ikkje minst mennene våre som gjer det mogleg for oss å bruke så mykje tid her. Og kyrkja som har gitt oss flotte lokale, og elles er flinke til å hjelpe til, legg damene til.

Klede til Glede held nemleg til i det som ein gong var kjellaren på Herøy kyrkje. No er det som kjent kome ei etasje under.

Eit lågterskeltilbod

– Vi har som mål at dette skal vere eit lågterskeltilbod for alle. Det er for dei som treng det mest, men også eit viktig gjenbrukstilbod. Folk skal ikkje vere redde for å ta kontakt. Det er ingen som ser om du gir, bytter eller får. Dette er vi ganske bevisste på, og nyttar også tilbodet til våre eigne born, seier Leinebø Pinheiro.

Og som Goksøyr sa i si tale, tilbodet når langt utanfor Herøy sine grenser.

– Det er kjekt å tenke på at ein kan nå heilt frå kyrkjekjellaren til Uganda, Russland, Ukraina og andre stadar rundt om i verda, seier damene.

– Blant anna er det born i Ukraina som spring rundt i ei Bergsøy-drakt, for dei er ei slik gåve fantastisk, seier Øyvind Wolden. Han tok imot prisen på vegner av kona Malene Wolden, som dessverre ikkje hadde høve til å møte under utdelinga.

Skal halde fram

– Det var ei som fortalde meg at ho tidlegare hadde grua seg til jula, men at vi gjorde jula betre, og at ho no gleda seg til jula, seier Leinebø Pinheiro og møter smil frå dei rundt seg.

– Slike tilbakemeldingar gjer at vi berre må halde fram med dette arbeidet, avsluttar damene, som no altso har fått frivilligprisen for sitt engasjement for samfunnet.

