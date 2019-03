Fleire vil gå på landbrukslinje

Nyhende

Landbruksfag Vg3 har auka med heile 27 prosent.

Søkjartala viser at det er om lag like mange jenter som gutar som søkjer seg inn på naturbruk og vidare til landbruksfag, men det er eit klart skilje på dei enkelte linjene. Dersom ein ser på hest- og hovslagsfaget er det dominert av 98 prosent jenter, mens 70 til 80 prosent av dei som tek skogfag er gutar.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad meiner at den aukande interessa for landbruk er avgjerande for grøn og blå sektor i Noreg. Ho seier at vi tida framover vil ha behov for unge, kloke hovud som er godt rusta til å løyse dei komande problema produksjonen kjem til å møte i samband med klimaendringar og nye produksjonsforhold.