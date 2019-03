Nytt håp for Mork – saka vert utsett

Nyhende

– Ein avtale med helseføretaket kan vi ha på plass innan eitt år. Eller kanskje allereie i haust, slik at den kan byrje å gjelde frå budsjettåret 2020.

Det seier Volda-ordførar Jørgen Amdam (Ap) til Sunnmørsposten etter styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag.

Styret i HMR har avgjort å utsetje heile saka om innsparingstiltak til neste styremøte i mai. I mellomtida vil samtalane om samdrift mellom kommunane og rehabiliteringssenteret kome godt i gang, trur Amdam.

Også Ørsta-ordførar Stein Aam er godt nøgd med at saka vart utsett.

– Vi fekk akkurat det vi håpte på, seier han til Sunnmørsposten.

Planen

Heilt konkret trur helseføretaket at dei kan spare fem millionar kroner i året på å leggje ned Mork. Ei løysing for å berge tilbodet kan difor vere at kommunane kjøper tenester av senteret for ein tilsvarande sum.

Også Aure rehabiliteringssenter kan bli berga, ettersom Aure kommune foreslår å kjøpe heile senteret og tilby HMR-tenester, melder Sunnmørsposten.

Dette alternativet er ikkje aktuelt for Mork, då bygninga er gammal og kan kome til å krevje store investeringar om relativt få år.

Folk har kjempa

Det er berre halvanna veke sidan det nemnde saksframlegget vart lagt på bordet til styret i helseføretaket. Nyheita kom for mange som eit sjokk, då vi så seint som 22. februar kunne lese at nedlegging ikkje var eit alternativ. «Ombestemminga» førte til mobilisering mellom folket. Søndag kveld deltok mellom 1500 og 2000 personar i fakkeldemonstrasjonen i Volda, ifølgje arrangørane.

– Sjølve toget var over ein halv kilometer langt, seier Marit Aklestad i fakkelaksjonsgruppa.

- Ei tydeleg melding frå folket Mellom 1500 og 2000 personar deltok i fakkeldemonstrasjonen i Volda søndag, ifølgje arrangørane.

Tysdag sende dei sju ordførarane på søre Sunnmøre eit felles brev til helseføretaket, der dei reagerte sterkt på forslaget om nedlegging av Mork frå 2020.

Ordførarane på Søre med ope brev til helseføretaket I dag, tysdag, vart det sendt ut eit brev med kommentar til styresak 26/19 om innsparingstiltak i Helse Møre og Romsdal. Brevet er underteikna alle ordførarane på Søre Sunnmøre. Brevet er gjengitt i sin heilskap.

– Vi reagerer på manglande analyse både av alternativ og økonomiske konsekvensar av ulike modellar, heiter det mellom anna i brevet.