Endå eit 100-årsjubileum

Nyhende

Søndag 7. april er det nemleg feiring av det høgreiste, flotte bedehuset som også har vore eit kjært forsamlingshus for dei indre og søre grendene i Gurskevågen.

Huset er å finne ved kommunevegen på Langberg. På innsida finn vi tre karar som er i full sving med å vaske og tørke støv til den komande 100-årsfeiringa.

Opna i februar 1919

Bjørn Skoge, Ivar Dyrhol og Arild Slettestøl legg frå seg vaskeutstyret og leitar fram kaffi og sjokoladekjeks.

– Knotten bedehus vart vigsla og opna i februar 1919. Då hadde bygginga føregått sidan sommaren 1918. Dette har eg frå Palmar Muren, og då reknar eg det som sikkert, seier Arild Slettestøl til Vestlandsnytt.

Han seier det vert meir informasjon om historikk og forhistorie under jubileumsfesten. Då skal nemleg Møyfrid Tveten, kjend bygdehistorikar og jamvel kulturprisvinnar i Sande, halde attersyn.

Nokon synest kanskje det er rart at to såpass store hus som kyrkja og bedehuset vart bygde same året. Men det har ein samanheng:

– Det var ein del diskusjonar om plasseringa av kyrkja. Hugs også at det vart skilt relativt tydeleg mellom Haugsbygda og resten av Gursken den gongen. Det skulle sikkert berre mangle at ikkje indre og søre delen av fjorden måtte ha eige hus, samtykkjer karane, før dei legg til:

– Også dette vil vi sikkert få høyre meir om på jubileumsfesten.

Sog og musikk

På programmet elles 7. april står song og musikk frå Inga-Lill Lännerholm, Kevin Myklebust, Martine Almestad Hauge, samt Brigitta Hauge og sonen Konrad. Folk med opphav frå bygda alle saman.

Det same har Dag Vaagen, men han i rolla som ordførar. Han vil kome med ei helsing frå kommunen.

– Vi kjem også til ha ei fin matøkt på 100-årsfesten, seier dugnadsgjengen.

Folk bryr seg om huset

Når det gjeld Knotten bedehus, har det vore organisert i bygdevise roder kven som skal drifte huset.

Litt utfordringar med å få nye folk til arbeidet for huset har det vore, anar vi av praten med dei tre vaskemennene. Men:

Det er nokre som har vore veldig flinke til dei prosjekta vi har hatt. Seinast for tre år sidan, då det vart bygd ny toalettavdeling i hovudetasjen. Då kom det også nytt gjerde rundt huset, og ein forseggjord mur på oppsida. Det vart også bygd ny inngang for rørslehemma ved hovudinngangen.

– Og så har vi ein gjeng med faste gjevarar. Dei set inn til dømes hundre kroner i månaden. Saman med den store, årlege haustbasaren sikrar dette inntekter til den løpande drifta av huset. Sjølv om det vart kosta meir enn 350.000 kroner ved den siste utbygginga, er huset i dag gjeldfritt. Då fekk vi også kjærkomne gåver rå private, bedrifter og jamvel RDA-midlar, opplyser Bjørn Hauge.

Ynskjer velkomne

Feiringa hamnar kanskje litt i skuggen av kyrkja si feiring i år, men gjengen vi snakka med meiner det teiknar til å bli ein kjekk og sosial 100-årsfest søndag 7. april.

– Alle er hjarteleg velkomne. Det er gratis inngang, og samstundes vert det teke opp kollekt der pengane går til huset, avsluttar Dyrhol, Hauge og Slettestøl.