Arctic Swan skal vere arrestert på sjekkpunkt mot Russland

Nyhende

I natt skal trålaren ha blitt tatt til den russiske hamnebyen Murmansk, og i følgje AIS-data var båten framme rundt klokka 08 onsdag morgon. Med det vi veit, skal trålaren ha fått valet mellom å gå sjølve eller verte taua inn.

Vestlandsnytt kjem tilbake med meir i saka.

Trålaren

Arctic Swan er ein frysetrålar som fiskar etter reker og kvitfisk. Hovudeigar er Einar Jan Remøy (75 prosent) via selskapet Arctic Swan AS. Selskapet er registrert i Alta. Reiarlaget har kontor i Ålesund. Coldwater Prawns of Norway står for salet av reker frå tråleren. Båten er 64 meter lang og 14,60 meter brei.

Låg tre veker i arrest

Herøy-reketrålaren Remøy blei i 2017 liggande fleire veker i arrest i Murmansk etter å ha bli brakt inn av den russiske kystvakta. Då var feilutfylling av eit lisensskjema årsaka til arresten.

Remøy Havfiske, reiarlaget bak den båten, fekk då ei stor bot på 30 millionar. Staten dekte delar av bota og sakkostnadane.