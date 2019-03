– Alle tilbod vert opprethaldne ved HVS

Nyhende

Etter at søkartala for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal var klare i byrjinga av mars, vart det ytra usikkerheit kring framtida til yrkesfagtilbodet VG1 Bygg og anleggsteknikk. Årsaka var at berre fem søkjarar med ungdomsrett hadde dette tilbodet som førsteval. No er det elles klart at alle dei eksisterande tilboda ved skulen vert sette i gang til hausten, også Bygg og anlegg.