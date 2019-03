Nedlegging?

Nyhende

Maritim Food er ei moderne og effektiv bedrift, og det synest merkeleg om denne avdelinga skal «slaktast».

Kommunen og tillitsvalde kjempar no for å overtyde leiinga i selskapet om at dei må halde fram drifta og eventuelt skaffe nye kundar.

Det ville stride mot all sunn fornuft om eit nedleggingsvedtak vert enden på visa. Det er heller inga enkel affære om nye eigarar skulle kome inn og starte frå botnen av.

Fiskematbedrifta er ikkje avhengig av hamneutbygginga. Det store prosjektet i regi av Kystverket er heller ikkje avhengig av Maritim Food. Men: Som kommunen no skriv tii eigarane, kan bedrifta vere ein viktig aktør i arbeidet med å utvikle sjømatnæringa vidare med base i Gjerdsvika, med dei moglegheitene som no opnar seg infrastrukturelt.

Det vil vere eit stort tap for lokalsamfunnet om leiinga kastar korta. Dei har nemleg i vente endå betre kort på hand.