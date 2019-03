190 barnehagebarn får symjeopplæring i 2019

Nyhende

Herøy kommune søkjer Fylkesmannen om tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn. Til hausten blir det 102 barn som får delta i dette samarbeidsopplegget mellom foreldregruppa og Sunnmørsbadet. Vårhalvåret var talet 88, slik at for 2019 vil det samla vere 190 barnehagebarn i Herøy som får symjeopplæring ein gong i veka.