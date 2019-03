Så mykje CO₂-utslepp hadde dei i løpet av eitt år: Herøy er versting på Søre

Nyhende

Statistikk frå Miljødirektoratet viser at Herøy er klimaversting på Søre Sunnmøre. På andre plass kjem Ulstein, som har nesten like mange innbyggarar, men under halvparten så mykje CO2-forureining (39.430,9 tonn CO2-ekvivalentar). Det svarar i snitt til 4,7 tonn per innbyggar, mot 9,7 tonn per innbyggar i Herøy.