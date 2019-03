Framleis usikkert for Mork Rehabiliteringssenter – fakkelmarkering på søndag:

– Korleis kan dei plutseleg snu?

Måndag kom sjokkmeldinga om at Helse Møre og Romsdal likevel kan kome til å vurdere nedlegging av rehabiliteringssenteret i Volda. No mobiliserer «Aksjonsgruppa for å bevare Mork» med protesttog i Volda.