Formannskapet vil forhandle om fiskerihamnene: – Vi tek dei gratis

Nyhende

– Eg har oppfatta det slik at fylket får hamnene gratis om ikkje kommunane går med på å kjøpe dei dyrt. Derfor vil eg at vi skal gjere eit vedtak om at vi tek dei gratis. Vi bør vere positive til å ta over hamnene, og styre dei. Men vi har betalt skatten vår, og då bør det vere gratis, sa ordførar Arnulf Goksøyr (H) innleiingsvis.