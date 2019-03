Eit siste skrik om hjelp frå Marcelina

Nyhende

For nokre veker sidan skreiv Vestlandsnytt om dagleg leiar Marcelina Beata Mrozowics ved restauranten My Best Chicken, som «klamra seg fast» i Fosnavåg. Mellom anna leita ho etter investorar eller ein potensiell partnar som kunne hjelpe henne ut av den økonomiske knipa. Førebels har ingen meldt seg, og no er det etter alt å døme over og ut for bedrifta.