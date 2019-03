Trur ikkje Autopass-brikke vert innført som betaling på ferjene

Nyhende

– Reaksjonane som har kome inn under høyringa fortel at forenkling er bra, men samstundes er det sterk motstand mot konsekvensane. Dette vil få negative konsekvensar for bedrifter og pendlarar. Personleg er eg mellom dei som er sksptiske til brikkebetaling, seier Sørheim til Vestlandsnytt.