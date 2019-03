– Det var eit vanskeleg val

Nyhende

1. mars publiserte Vestlandsnytt eit oppslag der sentrale personar innan det lokale kulturlivet frykta for framtida for vaksne kor og korps i Herøy. Årsaka er at Herøy kommune fjernar siste rest av støtte til kjøp av dirigenttenester. Dette kuttet vil spare kommunen for om lag 240.000 kroner i året. Fire kor og eit korps (Herøy Janitsjar), som til no har kjøpt dirigenttenester gjennom Herøy kulturskule, vert råka, og må frå hausten av betale heile løna til dirigenten (ein auke på om lag 40 prosent) sjølve. Då vert årskontigentane til medlemene i laga så store at folk kjem til å slutte. Det vert byrjinga på slutten for korpsa og kora, trur Vestlandsnytt sine kjelder.