Døyper Sulesund-Hareid-ferjene

Nyhende

Begge ferjene går på batteri, men kan nytte biodiesel som reserveløysing. Ferjene over Sulafjorden flyttar 120 bilar. Energiforbruket svarar til åtte-ni middels store elbilar.

- Det grøne skiftet er dermed kome til Sulafjorden, og torsdag vert dei døypt! Alle som ønskjer å vere med i dåpen er velkomne til ein flott seremoni og påfølgjande kakefest, fortel administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, i ei pressemelding.

Det blir anledning til å gå om bord i MF Suløy etter seremonien, og det blir visningstur på fjorden. Fjord1 serverer kaker og kaffi til alle frammøtte.

Dei to El-ferjene vart sett inn i sambandet mellom Hareid og Sulesund då Fjord1 tok over drifta av sambandet 1. januar i år. Sambandet er eit av dei mest trafikkerte i landet, med nærare 850.000 køyretøy over fjorden i løpet av eitt år.