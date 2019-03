Mork-senteret treng føreseieleg framtid

Nyhende

Ein risiko- og sårbarheitsanalyse konkluderer med at det ikkje er forsvarleg å leggje ned senteret i Volda og overføre ansvaret for denne typen pasientar til sjukehus og kommunar.

I prosessen fram til det som no ser ut som ei skrinlegging av nedleggingsforslaget, har mange vore på bana med synspunkt. Tidlegare pasientar har vore mellom dei viktigaste stemmene for Mork-senteret. Folk har stått fram, ein etter ein, og fortalt om kor viktig Mork-kompetansen var for at dei kunne kome på beina igjen og leve tilnærma normale liv.

Nokon vil kanskje hevde at fleire av desse pasientane hadde fått like god behandling andre stadar. Men no vedgår altså helseføretaket sjølv at ei nedlegging vil vere uforsvarleg. Altså at ein set liv og helse på spel.

Fysioterapet Roger Kvalsvik er mellom dei som har stått på barrikadane for Mork. Han har gjennom eit langt yrkesliv i faget, og med ekstra fokus på rehabilitering, sett kor viktig Mork er for pasientane. – Det er viktig å få på plass ei langsiktig løysing for Mork, seier Kvalsvik, og dette er ord alle forkjemparane for Mork bør ta med seg i den vidare kampen. For:

Kommunane har ikkje ein nubbesjanse til å byggje opp ein tilsvarande kompetanse. Kvifor leggje øyde noko som fungerer så godt? Bør ein setje helsa på spel for mange, mange menneske for å spare 10 millionar kroner? Det heng berre ikkje på greip.

Signala seier dessutan at helseføretaket kan finne dei 10 millionane – og meire til – ved å sjå litt nærare på sin eigen topptunge organisasjonsstuktur. Møre og Romsdal legeforeining har stilt spørjeteikn mellom anna med dei lange leiarlinjene i føretaket, og legane burde vite kva dei snakkar om.