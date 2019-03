Haugelia barnehage får symje-tilskot

Nyhende

Barnehagen er nemleg tildelt 11.100 kroner frå fylkesmannen i tilskot til symjeopplæring. Det er søkt om opplæring for seks born i alderen fire til seks år.

Tilskotsordninga er oppretta for å bidra til at kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar kan gjennomføre tiltak for å gje born i barnehagen tilstrekkeleg symjeopplæring. Borna skal bli trygge i vatn, heiter det i tildelingsbrevet frå fylkesmannen.

Tilskotsmottakaren vel sjølv korleis opplæringa skal organiserast og gjennomførast. Opplæringa skal skje i barnehagen si opningstid, og skal i hovudsak skje i basseng.

Ordninga prioriterer søknader som omtalar samarbeid mellom kommunar og frivillige organisasjonar. Kommunane kan også samarbeide om å etablere eit opplæringstilbod, vert det opplyst frå saksbehandlar Reidun Nedrebø ved fylkesmannen sitt kontor.

Barnehagen skal etter enda opplæring rapportere til fylkesmannen om opplæringa.