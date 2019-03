Høgrepolitikarane ser etter snaraste løysing for Leine-Voldsund: Trur på ei prioritering allereie til sommaren

Nyhende

Onsdag reiste Anders Riise (fylkesordførarkandidat for Høgre) og Charles Tøsse (gruppeleiar i Høgre på fylket og medlem i samferdselskomiteen) rundt om i Herøy, med følgje av sine lokale partifellar. Synfaringa starta på Leinane der vegstrekninga mot Voldsund stod på dagsorden. Fylkespolitikarane fekk her treffe arbeidsgruppa som jobbar for å sette i gang utbetringar på vegstrekninga.