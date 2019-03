Desse vil bli rektor/einingsleiar ved Larsnes skule

Nyhende

Sande kommune har fått inn berre to søknader til den ledige stillinga som rektor/einingsleiar ved Larsnes skule. Dei to er May Kristin Bolli, 48 år (jobbar i engasjement), busett Ørsta. Den andre er 29-åringen Trude Flusund, som bur i Herøy og jobbar som barnefagleg bebuarkontakt. Dag Atle Lee Eiksund har som tidlegare meldt sagt opp stillinga i Sande.