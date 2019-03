Nyhende

Etter eit tilsyn 19. februar i år ved bu- og habiliteringstenesta i Sande kommune, varslar Arbeidstilsynet at dei treng meir informasjon. Tilsynet ber no om å få tilsendt timelister for november 2018 – januar 2019 for alle tilsette. I tillegg etterspør Arbeidstilsynet ein arbeidsplan som syner arbeids- og friperiodar, samt dokumentasjon på gyldig arbeidstidsordning.