43.000 tonn kolmule på segling

Nyhende

Dei to herøybåtane var tidleg ute og sikra seg kvar sin kolmulelast før dei måtte på sildeleiting. Medan Kings Bay vil greie seg med to turar, vil Eros også måtte ta ein tredje tur for å ta full kvote. Etter at Herøy blei seld til utlandet har båtane som delte konsesjonen fått kolmulekvoten auka slik at Eros, Smaragd og Herøyhav i år kan fiske 7700 tonn kolmule.