– Fritidscamp oppstod etter eit ønskje om å skape badeglede og eit fritidstilbod for barn. Vi ser mellom anna eit behov for å aktivisere barn i feriesesongen. Dessutan har konseptet vore ein kjempesuksess, seier Regine H. Sandhaug, som er ein av dei ansvarlege bak Fritidscamp. Konseptet blei starta i fjor haust og er for barneskulebarn. Denne veka har arrangørane bestemt seg for å gjenta suksessen.