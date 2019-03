– Det var ofte harde tak, og vi arbeidde under tidspress

Nyhende

I mine barndomsår slong ofte eg og mange av kameratane mine rundt omkring på Voldnes-anlegget i Ura. Dei fleste av oss hadde ein far som arbeidde i ei av Voldnes-bedriftene eller om bord på ein av Voldnes-båtane. Derfor kjende mange av oss ei sterk tilknyting til bedrifta og dei som arbeidde der. Spesielt i vintersild-sesongen var det mykje liv og røre i Ura. Då var det full drift både dag og natt. På det meste var fleire hundre i arbeid ved Voldnes-anlegga i Fosnavåg. I tillegg til sildolje- og sildemjølfabrikk dreiv Gerh. Voldnes A/S i Fosnavåg mellom anna fryseri og hermetikkfabrikk, filetfabrikk og klippfisktørking. Her var skipshandel og eige reiarlag – og eit skipsverft som vart bygt og oppstarta i Ura i byrjinga av 1960-åra.