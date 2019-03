Vaagen: – Ingen tvil om avløysingsmodellen

Nyhende

– Styra både i Rovdefjordsambandet As og Sande Fastlandssamband As har tidlegare slått fast – ved fleire høve – den planlagde modellen med ferjeavløysingsmidlar. Det seier seg sjølv: Årvik-Koparnes-ferja kan slutte å gå den dagen Rovdefjordsambandet opnar. På same vis trengst heller ikkje Larsnes-sambandet når Sande Fastlandssamband er realisert, seier Vaagen til Vestlandsnytt.