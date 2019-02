Reservekeeperen scora hat trick for Bergsøy

Nyhende

Bergsøy kom under med både 0–1 og 1–2 for sjettedivisjonslaget Guard. Men Bergsøy tok etter kvart over kontrollen i kampen, og vann 6–2. Måla blei scora av Jens Winsnes, Daniel Jøsok Kvalsvik, Kestutis Riekasius og Jakob Nerland (3).