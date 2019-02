Flat inntektsutvikling for Olympic Subsea ASA, men Remøy meiner det er gode utsikter for ny marknadsvekst

Nyhende

I ei pressemelding skriv selskapet at inntektsutviklinga i fjerde kvartal og for 2018 som heilheit har vore flat. Resultatet før av- og nedskrivingar viser derimot ei positiv utvikling.

- Riktig avgjersle

Hovudeigar Stig Remøy er opptatt av at konsernet no står fram som ein reindyrka fornybar og subsea-aktør.

- Heile tanken bak restrukturering i februar 2017, dÅ Olympic Subsea ASA blei etablert, var akkurat dette; å etablere eit framtidsretta og reindyrka reiarlag innan fornybar og subsea. Utviklinga har bevist at dette var ein framsynt og riktig avgjersle. I løpet av fjerde kvartal blei det vurdert at OSV-segmentet ikkje lenger skal konsoliderast i rekneskapen, og Olympic Subsea synleggjerast endå tydelegare som det blue energy-selskapet vi planla, seier Remøy.

Gjennom restruktureringa og etableringa av Olympic Subsea ASA har konsernet fått avklart sin finansielle horisont fram til 2021, forklarer Remøy.

Her er tala

Inntektene frå subsea- og fornybarverksemda auka i fjerde kvartal 2018 samanlikna med tilsvarande periode i 2017. Konsernets samla inntekter blei 127 millionar, opp frå 112 året før. EBITDA i kvartalet enda på 15 millionar kroner (MNOK 12), som gir ein EBITDA-margin på 12 %, mot 10 prosent i same periode året før.

For heile året 2018 hadde selskapet Inntekter på 562 millionar kroner (MNOK 573). Driftskostnader før avskrivingar var på 401 millionar norske kroner (MNOK 448). Driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på 161 (MNOK 124).

Konsernets EBITDA-margin var på 29 % (22 %) i perioden. Driftsresultatet ble MNOK 44 (MNOK 203) etter avskrivingar og nedskrivingar på MNOK 117 (MNOK 114). Netto finanspostar utgjorde MNOK -202 (MNOK -140), som ga eit resultat før skatt på MNOK -158 (MNOK 63).

Forsyningsskip ut av rekneskapen

Årsaka til at den regnskapsmessige endrings er at seks eldre forsyningsskip og ankerhandteringsfartøya i OSV-segmentet ikkje vert anset for å vere under morselskapets kontroll. Regnskapet for Olympic Subsea består derfor no av selskapets fornybar-flåte på 11 fartøy. Dette fører til at langsiktig og kortsiktig gjeld er vesentleg redusert i fjerde kvartal, samtidig som eigenkapitalen auka.

- I samarbeid med bankane arbeider selskapet med ulike løysningar for desse skipa, inkludert både moglegheita for sal og for å konvertere gjeld til eigenkapital. Uavhengig av dette utgjer det no ikkje ein del av Olympic sitt rekneskap, seier Remøy.

Olympic Subsea ASA har ikkje morselskapsgarantiar for skipa i OSV-segmentet. Selskapet har sidan restruktureringa stått som formell eigar av OSV-fartøya og har samen med banker handtert drifta. Selskapet har ikkje garantert for forpliktingane, og den økonomiske situasjonen for desse fartøya er ikkje del av vilkåra Olympic Subsea ASA må etterleve.

- Gode utsikter for ny marknadsvekst

Avslutningsvis i pressemeldinga kjem Remøy med ein kommentar for den komande tida.

- Olympic Subsea ligg framom skjema mot 2021 på drifta. Dette er vi godt fornøgd med, særleg i lys av at marknadssituasjonen framleis er krevjande. I 2019 ser vi gode utsikter for ny marknadsvekst som vi venter å kunne utnytte betre enn dei fleste av våre konkurrentar, seier Remøy.